Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen op een rij

Nieuwe maatregelen en dringende adviezen

Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis.

Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 17.00 en 05.00 uur.

1,5 meter afstand is verplicht voor alle volwassenen vanaf 18 jaar.

Essentiële winkels, zoals supermarkten en drogisterijen, blijven open tot 20.00 uur.

Essentiële dienstverlening, zoals de notaris of advocaat, hypotheekadviseur en medische contactberoepen, houden normale openingstijden.

Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur niet meer toegestaan. Topsport (trainen en wedstrijden spelen) en professionele kunst- en cultuur-beoefening mag wel na 17.00 uur. Zonder publiek.

1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt. Zoals in de horeca, in bioscopen en theaters. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen binnen zijn.

1,5 meter afstand en een mondkapje wordt verplicht op doorstroomlocaties, bijvoorbeeld op beurzen. Dit heeft effect op het aantal bezoekers. Er kunnen minder mensen worden toegelaten.

Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ’Werk thuis’. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.

Ga je bij anderen op bezoek of ontvang je bezoek? Doe dan een zelftest.

Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen onder de 12 jaar.

Na 17:00 moeten ook de theaters en bioscopen hun deuren sluiten.

Adviezen die al golden

Deze maatregelen komen bovenop de adviezen en regels die op dit moment al voor iedereen gelden zoals de basisregels, het dringende advies om thuis niet meer dan vier gasten per dag te ontvangen, de mondkapjesplicht in onder andere supermarkten en het ov, geen publiek bij sport, een maximale groepsgrootte van 1250 mensen in grote zalen en de inzet van het coronatoegangsbewijs en vaste zitplaats in de horeca en de cultuursector.

Onderwijs

Het onderwijs blijft open. Wel komen er extra afspraken om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals looproutes in de scholen, mondkapjes in de gang voor leerlingen vanaf groep 6 en in het voortgezet onderwijs. En regelmatige zelftesten voor docenten en leerlingen vanaf groep 6 en in het hele voortgezet onderwijs. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD.

Financiële steun

Het kabinet breidt het steunpakket fors uit. Zo keert de loonsubsidie NOW terug en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten. Met deze uitbreiding is bijna € 2,2 miljard gemoeid.

Booster-offensief

Zoveel mogelijk ouderen krijgen voor het einde van het jaar een booster. De GGD, het RIVM en andere partijen starten hiertoe een booster-offensief. Zo gaan Defensie (met 750 medewerkers) en studenten (van mbo tot universiteit) helpen bij het vaccineren. Ook het vaccineren van niet-mobiele ouderen gaat sneller van start: vanaf volgende week, in plaats van januari 2022.