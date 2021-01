Avondklokreller (19) Den Haag twee maanden cel in

„Normaal bedanken we iedereen persoonlijk, maar dat luk nu echt niet. Daarom doen we het hier: dank!”, zo luidt de boodschap op Twitter.

De politierechter in Den Haag heeft woensdag een 19-jarige man twee maanden cel opgelegd wegens het gooien van een steen naar een politiebus. Dat heeft een woordvoerder van de rechtbank bevestigd.

De man werd opgepakt tijdens avondklokrellen afgelopen maandag in de Haagse Schilderswijk. De Hagenaar is de eerste die door de rechter is veroordeeld in het kader van de rellen, die verspreid over het land hebben plaatsgevonden. Ook in Amsterdam, Breda en Middelburg staan woensdag mensen voor de snelrechter voor deelname aan de rellen of het verspreiden van opruiende teksten via sociale media.

Museumplein

Ondertussen heeft opnieuw een verdachte zich gemeld die betrokken was bij de uit de hand gelopen demonstratie op het Museumplein in Amsterdam op 17 januari. De man, een 29-jarige inwoner van Houten, meldde zich dinsdagavond nadat beelden waren getoond van hem en drie anderen in Opsporing Verzocht.

De politie heeft deze beelden verspreid van de rellen bij het Museumplein. Ⓒ Politie

De Houtenaar is aangehouden. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Over de drie andere verdachten heeft de politie 32 tips gekregen en er zijn ook namen genoemd. De beelden van de verdachten zijn daarom vooralsnog offline gehaald.

De politie roept mensen die tijdens ongeregeldheden strafbare feiten hebben gepleegd op zich te melden. Daarmee voorkomen ze dat ze herkenbaar worden getoond op tv en sociale media.