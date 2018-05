200 ton gehakt uit de handel wegens toegevoegd sulfiet

In totaal trof de NVWA bij dertien vleesverwerkers sulfiet aan in het vlees. Zij krijgen een boete, die de NVWA niet kan specificeren. De instantie was getipt over ’het maskeren van bedorven vlees met sulfiet’. Het vlees bleek niet bedorven, maar sulfiet zat er inderdaad in.

Na de vondst begon de NVWA een groter onderzoek, waarbij ook monsters bij 21 slagers zijn genomen. Eén monster bevatte 5 gram sulfiet per kilo vlees. „Ons beeld is dat het niet op grotere schaal voorkomt, maar we gaan er wel aandacht aan blijven besteden”, vertelt een woordvoerder.

Het gebruik van het additief sulfiet in gehakt is al tientallen jaren verboden. Sulfiet kan slecht en niet vers vlees verhullen, maar kan ook overgevoeligheidsreacties opleveren. Sulfiet mag wel in wijn, gedroogde vruchten en op geschrapte aardappelen worden toegepast, maar de producenten moeten dat dan wel vermelden.