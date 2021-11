Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe corona de taal verrijkt: ’Over tig jaar moet niesschaamte nog te begrijpen zijn’

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

’Even een QR-code checken’ is tegenwoordig een zin die we dagelijks te horen krijgen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Quarantaine, lockdown, 2G-regeling en QR-code. Sinds de uitbraak van het coronavirus is onze woordenschat flink uitgebreid. Woorden die we vóór de pandemie niet of nauwelijks gebruikten, komen nu dagelijks in onze taal voor.