’Levensgevaarlijke aanslag’ op huis Rotterdam

„Er wonen kinderen boven. Er wonen mensen in deze straat die niets te maken hebben met wat voor conflict deze lieden hebben met de bewoners van het pand. De schade had nog veel groter kunnen zijn. Levensgevaarlijk dit”, zegt Van Noort die behoorlijk geschrokken is. Bij de aanslag op de woning vielen er geen gewonden.

„Ik was aan het werk op mijn computer toen ik plotseling een grote knal hoorde. Alsof er een bom ontplofte. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is gewoon een aanslag”, zegt Van Noort die bij het afzetlint staat te kijken naar de massaal toegestroomde brandweer en politie die onderzoeken of er nog een explosiegevaar bij het pand is.

Op het moment van de explosie waren de bewoners niet thuis. Die waren sinds de beschieting van het pand vorige week woensdagnacht niet meer in hun woning omdat burgemeester Ahmed Aboutaleb het pand had gesloten. „Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Het is een heel aardig stel van middelbare leeftijd. Zij werkt in de zorg en hij werkt op een taxi voor ouderenvervoer. Ik begrijp niet wat dit met hen te maken kan hebben”, zegt Van Noort.

Verdachten uit Amsterdam

Een getuige zag na de explosie een auto wegrijden. „Die wagen werd gesignaleerd in Amsterdam. Daar zijn de twee inzittenden aangehouden. Wij onderzoeken nu of zij met de explosie te maken hebben”, aldus een politiewoordvoerster. Volgens de politie werd het explosief in het trappenhuis gegooid. In de omgeving zijn meerdere ruiten, waaronder die van de tegenovergelegen school gesneuveld.

Bewoners die in hetzelfde portiek wonen, werden tijdelijk uit hun woning gehaald omdat het niet duidelijk was of er nog een explosief lag en of het pand niet beschadigd was. Om vijf uur mochten de Rotterdammers weer hun huizen in toen bleek dat de kust veilig was.

Waarom op de woning twee keer een aanslag is gepleegd is nog onduidelijk. De politie maakte vorige week bekend dat er een verband is tussen de schietpartij op de Jagthuisstraat en andere beschietingen in de Maasstad. Zo werd op 7 mei een woning aan de Potgietersstraat onder vuur genomen. Vorig weekend werd de winkel, een pakkettendienst van de bewoner aan de Mathenesserdijk beschoten. Daarna werd een Surinaams eethuis aan de Frits Ruysstraat en woningen op de Van Galenstraat en de Jagthuisstraat beschoten. Op de zaken is een groot rechercheteam gezet. Uit politieonderzoek is gebleken dat er een relatie bestaat tussen de slachtoffers, waarvan een aantal van Surinaamse afkomst is.