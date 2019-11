NL’se getuigt in megaproces tegen ontuchtige gebedsgenezer Brazilië

De Nederlandse Zahira Mous getuigt in São Paulo tegen gebedsgenezer João de Deus, die door honderden vrouwen is beschuldigd van seksueel misbruik. Ⓒ De Telegraaf

Sao Paulo - De Nederlandse Zahira Mous bracht een jaar geleden de grootste misbruikzaak in de Braziliaanse geschiedenis aan het rollen. Op de nationale televisie beschuldigde ze de internationaal bekende gebedsgenezer João de Deus van seksueel misbruik. Honderden vrouwen kwamen vervolgens met soortgelijke verhalen naar buiten. Nu is Mous terug in Brazilië. Vrijdag staat ze in São Paulo voor de rechter om haar verhaal te vertellen. „Spijt heb ik nooit gehad, maar mijn leven is niet meer hetzelfde.”