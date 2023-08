Ook Pechtold kritisch over Omtzigt: hij lost problemen niet op

„Pieter Omtzigt is uitstekend in het aanwijzen waar problemen zitten, maar hij lost ze zelf niet op”, vat Pechtold de woorden van Kamp samen. „Misschien dat Kamp dat wat ongelukkig formuleerde, maar ik ben het voor een groot deel wel met hem eens.”

De D66’er verwijst naar de regeringsdeelname van het CDA in de tijd dat de toeslagenaffaire ontstond. Hij benoemt dat Omtzigt toen Kamerlid was namens die partij. Later heeft hij in die functie een belangrijke rol gespeeld bij het aan het licht brengen van de toeslagenaffaire.

Kamp zei vorige week in het radioprogramma WNL Haagse Lobby dat Omtzigt „al in een burn-out raakte door fractiewerk” en nooit regeringsverantwoordelijkheid heeft genomen. „Deze woorden hadden wat mij betreft niet gehoeven”, zei Yeşilgöz over het interview op X, voorheen bekend als Twitter.

Politiek Den Haag wacht met spanning op het besluit van Omtzigt over zijn politieke toekomst. Het Kamerlid wist de vorige Kamerverkiezingen veel voorkeursstemmen te behalen en ligt volgens meerdere peilingen nog steeds goed bij kiezers. Begin deze maand liet hij weten nog meer tijd nodig te hebben om een knoop door te hakken.