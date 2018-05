Brand in bestelbus slaat over op heide

De brand begon in een bestelbus, aan de Doornseweg in Leusden. De vlammen sloegen op een gegeven moment over naar de droge heide die aan de weg grenst.

De brandweer heeft controle gekregen op de vlammen.

Van de bestelbus is niets over: die is volledig uitgebrand.

De N227 werd volledig afgesloten voor verkeer.