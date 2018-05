Pas op: glazenwasser wil seks in Den Bosch

Twee mannen zouden onafhankelijk van elkaar op pad zijn gegaan, zo schrijft Omroep Brabant. Ze belden aan en vroegen of de ramen gelapt moesten worden. Het antwoord was ’nee’.

Met dat antwoord namen ze geen genoegen. De mannen vroegen of ze even naar het toilet konden. Daarna kwam het verzoek aan de vrouwen om seks. In één geval werd een vrouw betast.

Het signalement van een van de mannen is bekend: het gaat om een licht getinte man met kortgeknipt haar, die een emmer bij zich draagt.

Heeft u ervaring met deze nepglazenwassers? Dan horen we het graag. Mail uw verhaal naar redactie-i@telegraaf.nl