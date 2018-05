Zo gek zijn Nederlanders op de zon!

Dinsdag was het droog en zonnig. Vannacht is het onbewolkt en daalt het kwik naar 11 graden, zo meldt Weerplaza.

Morgen wordt het in het binnenland eerst nog zomers warm met 26 of 27 graden. In de kustprovincies ligt het maximum rond 23 graden. Er ontstaat geleidelijk bewolking. In de avond en nacht is verspreid over het land kans op een enkele bui.

’Door de meivakantie toch een gezellige doordeweekse drukte op het strand bij Egmond aan Zee.’ Ⓒ Sjef Kenniphaas

