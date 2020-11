Trump-critici waarschuwen: ’Komende elf weken kunnen gevaarlijk worden’

Schoonzoon Jared Kushner schijnt samen met echtgenote Melania de enigen geweest te zijn die Donald Trump geprobeerd heeft over te halen de verkiezingsnederlaag te erkennen (samengesteld beeld) Ⓒ ANP

Het presidentschap van Donald J.Trump dreigt te eindigen waar het begon: in woede. Vier jaar geleden was Trump boos omdat de media met foto’s weerlegden dat zijn inauguratie minder publiek had getrokken dan dat van zijn door hem gehate voorganger Barack Obama en nu verwijt hij de media zijn verkiezingsoverwinning gestolen te hebben. Een reactie die zelfs het ooit zo eensgezinde bastion van de Trump- familie dreigt te verscheuren.