Links hekelt rechtse formatie met Forum in Brabant

In de Brabantse provinciepolitiek is het sinds december bal. Het CDA stapte toen uit de coalitie met VVD, D66, GroenLinks en PvdA uit onvrede over de aanpak van de stikstofcrisis en het boerenbeleid. Er moet dus een nieuwe coalitie worden gesmeed. Vandaag maakte de lokale VVD bekend om daarvoor met CDA en Forum voor Democratie om te tafel te gaan.

Partijen gooien ’principes overboord’

In de landelijke politiek zorgt die beweging voor deining. D66-voorman Jetten vindt dat VVD en CDA hun ’principes overboord’ gooien. Hij wijst daarbij op de treintweet die FvD-leider Baudet deze week stuurde, waarin hij onterecht suggereerde dat ’dierbare vriendinnen’ werden lastig gevallen door Marokkanen. Achteraf bleek het om een kaartcontrole te gaan.

Ook GL-leider Klaver laat van zich horen. „VVD en CDA willen extreemrechts het zadel in helpen. En dat na de racistische uitingen van de FvD-voorman deze week. Onbegrijpelijk en onverantwoord.”

De VVD zit al langer in het Brabantse provinciebestuur, maar trok daarbij de afgelopen jaren vooral met groene en linkse partijen op. Na de Statenverkiezingen schoof het CDA aan bij VVD, D66, GL en PvdA.

Barsten ontstonden toen de stikstofcrisis uitbrak en er binnen de coalitie onenigheid ontstond hoe hiermee om te gaan. Vooral de groene strapatsen van GL-gedeputeerde Rik Grashoff werkte bij veel CDA’ers als een rode lap op een stier. Die partij, maar ook D66 en PvdA hebben straks een stuk minder in de melk te brokkelen mochten ze in de oppositiebankjes belanden.