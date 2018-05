FVD stelt vragen over ’Syrië-filmpje’ met ’Bedankt, Amsterdam-Oost’

„FVD maakt zich ernstig zorgen om deze ontwikkelingen en om de radicaliserende invloed en effect die het verspreiden van dit materiaal op Amsterdamse jongeren kan hebben”, schrijft FVD. „Wij willen daarom opheldering over deze zaken om ze een halt toe te roepen en het risico op potentiële (verdere) radicalisering en vervreemding van Amsterdamse jongeren zo veel mogelijk te beperken.”

FVD wil van het college weten of het bekend is met de beelden en de authenticiteit kan beoordelen. Ook vraagt de partij of er meer van dit soort filmpjes en foto’s rondgaan en of bekend is wie ze verstuurt.

De gemeente is bekend met de beelden en neemt ze serieus. „We kijken er goed naar”, was wat een woordvoerder erover kwijt wilde.