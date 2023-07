Daar is zwarte zaterdag weer: ruim 800 km file op Franse wegen verwacht

Vooral in Frankrijk is de kans groot dat u komend weekend in de file staat. Afgelopen zaterdag liepen de wachttijden er op veel plaatsen al flink op. Tot vier uur voor wie naar de Provence of de Spaanse grens reed. Op het hoogtepunt stond er afgelopen zaterdag 871 kilometer file. Dat is veel, want vorig jaar klokte Frankrijk in het laatste weekend van juli op zwarte zaterdag af op 872 kilometer file.

De grootste kans op vertragingen loop je op de snelwegen rond Parijs, de A10 naar Bordeaux en de Atlantische kust en de A6 en A7 naar de Middellandse Zee. Alternatieve routes voor de Autoroute du Soleil zijn de A75 (Clermont-Ferrand – Béziers) of in Dijon de A39 volgen richting Genève om dan in de buurt van Lyon via de A42 opnieuw aansluiting te maken met de A7. Ook op deze routes zal er waarschijnlijk file zijn, maar minder zwaar dan op de Autoroute du Soleil. Aan de Mont-Blanctunnel is het ook al de hele zomer bijzonder druk richting Italië. Dat zal ook komend weekend zo zijn.

Duitsland

Niet veel beter is de toestand in Duitsland, waar nu elke regio vakantie heeft, met grote drukte tot gevolg. Duitsland is één langgerekte ‘baustelle’, wat tot extra files leidt bovenop de traditionele drukke routes.

Zo is bijvorbeeld de A8 München richting Salzburg volgens de ANWB afgesloten tussen Traunstein/Siegsdorf-Oost en Anger van 1 augustus 20.00 tot 2 augustus 05.00 uur. A8 Salzburg richting München is afgesloten tussen Bad Reichenhall en Neukirchen.van 1 augustus 20.00 tot 2 augustus 05.00 uur.

In Duitsland geldt nog tot eind augustus een rijverbod voor vrachtwagens op zaterdagen tussen 7 en 20 uur, wat het fileleed wat moet verzachten.

Oostenrijk

Oostenrijk zal veel Duitse toeristen te verwerken krijgen, zowel die op weg zijn naar Oostenrijk zelf of naar andere populaire vakantiebestemmingen zoals Italië. Traditioneel worden er files verwacht aan Tauerntunnel en de Karawankentunnel, aan de grens met Slovenië.

Op zaterdagen mogen er geen vrachtwagens op de A12 (Inntal Autobahn) en de A13 (Brenner Autobahn), wat de grootste problemen wat moet dempen. Ook wie de Fernpas neemt richting Tirol of richting de A22 in Italië naar Bolzano gaat, moet rekening houden met extra drukte.

In Tirol mag het doorgaand vakantieverkeer de A12 in de gebieden Kufstein, Reutte en Innsbruck van zaterdagochtend (7 uur) tot zondagavond (19 uur) niet verlaten om via een alternatieve route de files te ontwijken. Hetzelfde geldt voor de A10 in Salzburg van vrijdag tot zondag. Reizigers moeten dus bij files op de snelweg blijven.

Zwitserland

Ook Zwitserland is een populaire vakantiebestemming én doorreisland. Zwitserland viert op 1 augustus bovendien de nationale feestdag, waardoor veel Zwitsers er voor een lang weekend op uit trekken. Dit lokale vakantieverkeer komt bovenop het doorgaand vakantieverkeer. Files van meer dan twee uur voor de Gotthardtunnel richting de Italiaanse grens waren deze zomer al geen uitzondering. In de andere richting zullen de files minder dramatisch zijn.