’Trump vertelt Macron dat VS Iran-deal opzegt’

Het Witte Huis ontkende dat Trump iets van die strekking had gezegd in zijn onderhoud met Macron. „De president heeft zulke dingen niet gezegd”, aldus een functionaris kort nadat het bericht was verschenen.

’Onding’

Dat de VS zich niet langer gehouden voelen aan de deal, en Iran weer sancties kunnen gaan opleggen, werd al verwacht. Trump zei in het verleden bij herhaling dat hij de overeenkomst die door zijn voorganger Barack Obama en vijf andere wereldmachten in 2015 met Iran werd gesloten een onding te vinden.

Iran beloofde destijds zijn kernprogramma tot een minimum te beperken in ruil voor opheffing van de internationale sancties, waardoor de economie weer zou opbloeien.

Twijfels Trump

Hoewel Duitsland, Frankrijk en de EU, in navolging van het internationale atoomwaakhond IAEA, menen dat Teheran zich aan de beloftes heeft gehouden en alleen nog uranium verrijkt om aan de energiebehoefte te voldoen of voor medische doeleinden, twijfelt Trump daaraan.

Vorige week maakte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met tromgeroffel bekend dat de inlichtingendienst bewijzen heeft gevonden dat Iran heeft gelogen en op een andere plek is doorgegaan met het ontwikkelen van kernwapens.