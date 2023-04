Rijk schikt met patiënten die slaapziekte ontwikkelden na vaccin tegen Mexicaanse griep

Hoeveel mensen de compensatie krijgen, hoe hoog het bedrag is dat zij krijgen en hoeveel de regeling de schatkist in totaal kost, wil het ministerie om privacyredenen niet kwijt. Wel laat een woordvoerder weten dat het ministerie aanvankelijk met 23 mensen in gesprek ging over een regeling en dat de groep die de compensatie uiteindelijk krijgt, kleiner is dan dat.

Bij het vaststellen van de bedragen is onder meer rekening gehouden met het verlies aan verdienvermogen, smartengeld en huishoudelijke hulp en begeleiding waarmee patiënten te maken hebben. In 2018 was 5 miljoen euro gereserveerd voor de compensatieregeling.

Circa twintig patiënten

Het gaat om circa twintig patiënten die in 2009 werden ingeënt tegen ’de Mexicaanse griep’. Vanwege de ’acute dreiging van een pandemie’ werden in Nederland in totaal zo’n 5 miljoen mensen gevaccineerd, waaronder ruim 600.000 kinderen van zes maanden tot en met vier jaar.

Al een jaar later was Europees op niveau sprake van een stijging van het aantal kinderen die werden gediagnosticeerd met de ernstige en chronische slaapaandoening narcolepsie. Mensen die aan narcolepsie lijden kunnen overdag plotseling in slaap vallen.

Of deze kinderen narcolepsie hebben gekregen door de vaccinatie of dat er een andere oorzaak is voor hun ziekte, is nog altijd niet duidelijk. Maar vanwege de ’onomkeerbaarheid van de uitzonderlijk ernstige neurologische klachten’ besloot het kabinet-Rutte II al om die wetenschappelijke discussie niet af te wachten, maar om in gesprek te gaan over een schikking. Ook andere Europese landen deden dat.