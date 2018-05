Messteker Malek F. legt verklaring af

Dat bevestigt het OM aan deze krant. Wat hij heeft gezegd, is niet bevestigd. De 31-jarige man wordt verdacht van drie pogingen tot moord, en het bedreigen van een vierde persoon met een mes.

Justitie onderzoekt of er een terroristisch motief is. Volgens de NOS wil het Openbaar Ministerie niet zeggen of de verklaring van F. het vermoeden van terrorisme versterkt of afzwakt.

