Meeste ’lastpakken’ azc Weert overgeplaatst

Het AZC in Weert is gevestigd in de voormalige Van Horne Kazerne. Ⓒ ANP

WEERT - Het merendeel van de ongeveer dertig „lastpakken” in het asielzoekerscentrum (azc) in Weert is overgeplaatst naar andere centra in Nederland. Dat laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) dinsdag weten. Het gaat om kansloze asielzoekers uit veilige landen, die zich de afgelopen weken ernstig misdroegen.