Medische moorden in Assen? Deze ’engelen des doods’ gingen de cel in

Door Renate Curfs Kopieer naar clipboard

2019: Rahiied A. voor de rechtbank in Rotterdam. Ⓒ Illustratie Petra Urban

Amsterdam - Een 30-jarige verpleegkundige is afgelopen maandag opgepakt omdat justitie hem verdenkt van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten in het Wilhelminaziekenhuis in Assen. Medische moorden vinden vaker plaats. Ook in het verleden zijn er hulpverleners geweest die hun patiënten ombrachten.