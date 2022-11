Acht mensen onwel door vrijkomen giftige stof Moerdijk, een ernstig gewond

De giftige stof kwam vrij bij werkzaamheden aan een opslagtank van het bedrijf GCA. Ook medewerkers van het aangrenzende bedrijf Stolthaven hebben last gehad van het lek. De veiligheidsregio weet niet wat er precies is misgegaan.

Het gaat om de stof fosfortrichloride. Dat is een kleurloze, rokende vloeistof die wordt gebruikt bij het maken van onder meer pesticiden. Fosfortrichloride kan ogen, huid en luchtwegen aantasten, en wie het inademt kan last krijgen van longoedeem. In het ergste geval zouden mensen aan blootstelling kunnen overlijden. Of de stof in de tank hoorde te zitten, weet de veiligheidsregio niet. De situatie is inmiddels gestabiliseerd.

Chemische bedrijven

Haven- en industriegebied Moerdijk ligt aan het Hollands Diep, aan de grens met Zuid-Holland. Op het terrein zijn veel chemische bedrijven gevestigd. In juni 2014 was er een grote explosie bij Shell in Moerdijk. De knal was tot in Utrecht en Den Haag te voelen. De ontploffing gebeurde door een onverwachte chemische reactie tussen stoffen in een reactor. Twee mensen raakten daardoor gewond. Shell werd veroordeeld tot een boete van 2,5 miljoen euro. Het bedrijf deed volgens de rechters te weinig om zulke zware ongevallen te voorkomen.