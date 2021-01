Bestormer Capitool is QAnon-sjamaan Jake Angeli (32)

De zwaar getatoeëerde man met speer, hoorns en bontmutsje drong binnen en nam zelfs plaats op de stoel van vicepresident Mike Pence en liet zich triomfantelijk fotograferen.

Jake Angeli is een aanhanger van de QAnon-beweging Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

De 32-jarige Jake Angeli noemt zichzelf zanger en acteur en is in Amerika vooral bekend als aanhanger van QAnon, een verzamelnaam voor mensen die complottheorieën aanhangen rond de mysterieuze boodschapper ’Q’, die allerlei geheimen en schandalen binnen de Amerikaanse overheid naar buiten zou brengen, bijvoorbeeld over vermeend kindermisbruik en zelfs satanisme.

Zo denken veel Q-volgers dat de wereld wordt geregeerd door een netwerk van satanistische pedofielen die Trump weg willen hebben. Bewijzen voor die verhalen leveren ze niet.

Pandemie

De QAnon-sjamaan postte regelmatig verhalen dat de pandemie expres zou zijn veroorzaakt. Jake sloot zich in februari van 2020 aan bij de beweging, nadat hij verhalen op internet van andere complotdenkers had gelezen.

Jake Angeli Ⓒ USA TODAY/Reuters

De Amerikaan stond vooraan bij de groep die woensdag het Capitool bestormde. Angeli drong al snel de Senaatskamer binnen waar hij uitgebreid poseerde naast de vlag. Nog maar enkele minuten daarvoor waren vicepresident Mike Pence en de democrate Nancy Pelosi in die ruimte aanwezig. Zij werden door de beveiliging net op tijd weggeleid.

Verkiezingen ’gestolen’

Angeli dook vaak op bij pro Trump-bijeenkomsten waar werd beweerd dat de verkiezingen door de democraten waren ’gestolen’. Door zijn outfit en zijn bodypaint werd hij het gezicht van veel van die protesten. In Arizona droeg hij een banner met de tekst ’Q Sent Me’, refererend aan QAnon. Jake Angeli was ook regelmatig bij protestbijeenkomsten tegen lokale lockdowns. Op sociale media ging het gerucht dat hij een antifa-aanhanger is, maar dat bleek te gaan om nepnieuws middels een geknipte foto.

De 32-jarige Jake Angeli werd het afgelopen jaar steeds meer het gezicht van de Amerikaanse complotdenkers. Woensdag bestormde hij het Capitool in Washington. Ⓒ ANP/HH

De Amerikaan zette op zijn eigen Facebook pagina een foto van zichzelf met Trumps advocaat Rudy Giuliani. Hij noemde zichzelf daar de ’Yellowstone Wolf’.

Bij de bezetting van het Capitool kwamen vier mensen om het leven, onder wie de 35-jarige Trump-volgeling Ashli Babbitt. Zeker 68 mensen zijn gearresteerd en er volgen volgens de veiligheidsdiensten nog meer aanhoudingen.