Voorbereidingen top Trump en Kim op stoom

De ontmoeting vond plaats in de stad Dalian, relatief dicht bij de Noord-Koreaanse grens. De Noord-Koreaanse leider zou daar tijdens zijn onderhoud met Xi de hoop hebben uitgesproken dat alle betrokken partijen ’gefaseerde’ en ’gesynchroniseerde’ maatregelen zullen nemen, om het Koreaanse schiereiland te ontdoen van kernwapens en er een blijvende vrede te bewerkstelligen. De voorwaarde: met name de VS moet zijn vijandelijke beleid tegen Noord-Korea staken.

Xi zei tijdens een banket voor Kim in reactie dat hij achter de huidige Noord-Koreaanse strategie staat en dat hij de nieuwe focus van Noord-Korea op economische ontwikkeling steunt. Kim zei op zijn beurt de goede verhoudingen met buurland China bijzonder op prijs te stellen. De twee leiders willen hun strategische alliantie nog verder verstevigen.

Ulaanbaatar

De nieuwe ontmoeting tussen Xi en Kim lijkt onderdeel van de voorbereidingen op de top met de Amerikaanse president Donald Trump. Anderhalve week geleden had de Noord-Koreaanse leider in dat kader een historische ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. De twee troffen elkaar in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea, en benadrukten daar hun voornemen om stappen richting vrede te nemen. Moon Jae-in brengt later deze maand weer een bezoek aan Washington.

Wanneer Trump en Kim elkaar zullen ontmoeten is nog altijd niet bekend, noch waar ze elkaar zullen treffen. Trump zei afgelopen weekeinde dat hij op korte termijn met nieuws hierover komt. Volgens geruchten die eerder deze week de kop opstaken, zal de top in de tweede helft van juni plaatsvinden in Singapore.

Andere mogelijke locaties van de top zijn de al eerder genoemde gedemilitariseerde zone en de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar.