’Jong kind neergestoken in Den Haag’

Na het incident aan de Trezoliersdreef kwamen onder meer drie ambulances en veel politieagenten ter plaatse. In het huis is een ruit gesneuveld. De politie is in het huis bezig met onderzoek.

De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar de omstandigheden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omwonenden gaat het om een kind ’dat in ieder geval jonger is dan tien’.

Ⓒ Regio15

Omwonenden melden dat ze donderdag geschreeuw vanuit het huis hoorden. De moeder van het gezin zou ook (licht)gewond zijn geraakt volgens buren, maar dat is niet bevestigd. Het kind zou er erger aan toe zijn.

De politie bevestigt dat het om ’een incident in de relationele sfeer’ gaat en wil verder geen informatie delen.

