Kind (10) neergestoken in Den Haag

Na het incident aan de Trezoliersdreef kwamen onder meer drie ambulances en veel politieagenten ter plaatse. In het huis is een ruit gesneuveld. De politie is in het huis bezig met onderzoek. Alles wijst op een gezinsdrama.

De politie heeft de 48-jarige moeder aangehouden, meldde een woordvoerder rond 15.30 uur. De politie doet nog verder onderzoek naar de omstandigheden.

Ⓒ Regio15

Omwonenden melden dat ze donderdag geschreeuw vanuit het huis hoorden. Nadat ambulancediensten en de politie ter plaatse kwamen, werden zowel de moeder als de jongen in twee verschillende ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

De politie bevestigde eerder dat het om ’een incident in de relationele sfeer’ gaat en kon later specificeren dat de moeder en haar zoon daarbij betrokken waren.