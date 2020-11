’Staatsvijand nummer 1’ wil hervorming in Thailand

Panusaya ’Rung’ Sithijirawattanakul wordt door het Thaise establishment gezien als ’public enemy number one’. Ⓒ Foto AFP

Bangkok - Volgens bronnen in de politiek is ze ’public enemy number one’ van de Thaise koning en het leger. Panusaya ’Rung’ Sithijirawattanakul, een 22-jarige studente, werd op slag bekend toen ze in augustus een manifest voorlas met tien eisen voor hervorming van het machtige koningshuis van haar land.