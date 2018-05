Als je op Moederdag niet enige mama bent...

Sarah Strijker-Ottow houdt net zoveel van stiefdochter Yamila (19) en Luca (15) als van haar eigen dochter Indy (6). Ⓒ Anko Stoffels

Amsterdam - Geen vrouw die niet week van binnen wordt als ze op Moederdag een geknutselde asbak, zelfgeregen kralenketting of tekening met ’mama ik houw fan jou’ krijgt. Ook als het kind niet uit je eigen buik komt en er nog een andere mama in het spel is. „Op school weten ze dat er twee cadeautjes moeten komen.”