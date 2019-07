Overlast door regen en onweersbuien, vliegverkeer Eindhoven ligt stil

De buien komen via het zuiden ons land binnen. Ⓒ WEERONLINE

DE BILT - In het noorden en oosten van Noord-Brabant en het zuiden van Limburg hebben onweersbuien overlast veroorzaakt. Lokaal is er volgens het KNMI sprake van windstoten, hagel en wateroverlast. Het KNMI heeft naast code oranje wegens de hitte voor beide provincies code geel afgegeven vanwege de onweersbuien. Vanwege het noodweer is het vliegverkeer op Eindhoven Airport tijdelijk stilgelegd.