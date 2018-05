’Ingrijpen bij Air France KLM onvruchtbaar’

De chaos bij Air France KLM is ontstaan door het opstappen van de topman van het bedrijf vanwege een loonconflict met Franse vakbonden. Ⓒ ANP

Den Haag - Het vorige kabinet heeft actief verkend of het meer grip op Air France KLM kon krijgen door aandelen te bemachtigen in het moederbedrijf. Toen werd duidelijk dat dergelijk ingrijpen waarschijnlijk niet veel zou uithalen en dat er Franse weerzin tegen was, melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. Woensdag praat de ministerraad wederom over de situatie bij Air France KLM.