Verrader? Nee! Experts positief over vader die zoon aangaf

De inwoner van Tilburg ontmaskerde zijn zoon als dief van 20 merktekens, toen hij een opsporingsvideo zag van een lokaal tv-programma. Op bewakingsbeelden was zijn zoon duidelijk te zien. Die had ondertussen al een excuusbrief geschreven, met geknipte letters, maar dat mocht niet baten: de vader nam contact op met de politie.

Op Facebook maakt het bericht de tongen los. „Vader onwaardig”, schrijft iemand. Een ander vraagt ’wat er rijmt op NS2’. „Opvoeden?”, vraagt weer een ander. „Je kind overtuigen zichzelf aan te geven: dat is opvoeden. Dit heet anders.”

Toch zijn veruit de meeste reacties positief. „Geweldig pa, zo hoort het”, schrijft iemand. Een ander: „Super vader!” Als we twee opvoedcoaches vragen om hun mening, verschillen ze van mening, maar beiden zijn gematigd positief over de actie van de vader.

’Heel dapper!’

„Wat ik van zijn optreden vind? Perfect. Als ik het zo lees, heeft de jongen al spijt gehad. Ik denk dat vader goed idee is om aan je zoon een signaal te geven: dit is niet oké”, zegt kindercoach Tea Adema. „Hij moet leren dat zoiets consequenties heeft.”

De vader had zijn zoon ook thuis kunnen bestraffen, geeft Adema toe. „Maar dit was een goed idee, denk ik. En heel dapper: vermoedelijk worden de kosten verhaald op hem. Dat hij de verantwoordelijkheid neemt als vader, valt te prijzen.”

Samen of alleen?

Tischa Neve, opvoedkundige en kinderpsycholoog, is gematigd positief. „Mijn advies: ga eerst in gesprek met je zoon. Zeg: luister, ik heb de camerabeelden gezien, dus vertel! Zo geef je ze een kans om hun verhaal te doen. Dan kun je een inschatting maken: is er oprechte spijt, is hij echt geschrokken, of reageert hij laconiek?”

Dat is belangrijk, zegt Neve, omdat je ’het zo opvoedkundig oppakt’ en kunt zien ’wat er achter het gedrag zit’. Vervolgens kan een vader z’n zoon de keuze geven: of we gaan samen naar de politie, of ik ga alleen. „Want dat de politie wordt ingeschakeld, is gewoon goed. Het zou een verkeerd signaal zijn om je kind te blijven dekken.”