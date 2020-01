Belgisch stadje in de ban van ’winkelkakker’

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

KORTRIJK - Winkeliers op de Grote Kring in het Belgische Kortrijk staan voor een raadsel. Welke onverlaat doet regelmatig een nummer twee midden in het winkelgebied en zelfs voor de deur van een schoenenzaak en bakkerij? „Is het een mop of is er iemand die niet goed bij zijn hoofd is?”, aldus bakker Eddy de Ridder.