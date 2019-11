Drie verdachten Gorinchem langer vast

Op 15 november deden zich verschillende vechtpartijen voor in het Gijsbert van Andelpark. Omstanders filmden het geweld, de video’s werden via sociale media verspreid. Twee dagen later vond opnieuw een vechtpartij plaats. Onderzoek wees uit dat ook een week eerder tot tweemaal toe was gevochten. Gebleken is dat de vechtpartijen met elkaar te maken hadden, aldus het OM.

De politie heeft de beelden bestudeerd en op basis daarvan de vijf verdachten aangehouden. Twee van hen zijn onder voorwaarden vrijgelaten. De vijf worden allen verdacht van openlijke geweldpleging. Een van hen zou daarnaast een meisje met een mes hebben bedreigd.

’Afschuwelijk en onacceptabel’

De beelden van het geweld wekten grote verontwaardiging. „Het is afschuwelijk en onacceptabel”, reageerde burgemeester Reinie Melissant van de gemeente Gorinchem.

