Zeven vragen over de mondkapjesplicht: in elke winkel een schone? En mag een faceshield ook?

Archieffoto. Mondkapjes in centrum Rotterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Amsterdam - We moeten er vanaf 1 december - dinsdag dus - allemaal aan geloven. Zonder mondkapje komen we geen winkel, gemeentehuis of museum meer in. Maar mag een faceshield ook en hoe vaak moet je een schone nemen. En: hoelang gaat die mondkapjesplicht duren?