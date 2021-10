Amerikaans leger ontslaat extreemrechtse soldaat met hitlersnor

Dat meldt The Washington Post. De 31-jarige Timothy Hale-Cusanelli werkte deeltijds als sergeant bij het Amerikaanse leger. In mei werd hij gedegradeerd tot soldaat – de laagste rang binnen het leger – en een maand later werd hij op staande voet ontslagen na een carrière van twaalf jaar bij het leger.

De aanleiding voor zijn ontslag is dat hij op 6 januari deel uitmaakte van de razende menigte Trump-aanhangers die het Capitool in Washington binnendrong om te voorkomen dat Joe Biden tot nieuwe president van de Verenigde Staten gekozen zou worden. De federale autoriteiten verdenken hem ervan illegaal het Capitool binnen te zijn gegaan, van het gebruik van hand- en armgebaren om de bestormers vooruit te jagen en het belagen van politieagenten.

In het onderzoek naar de man werden 44 collega’s verhoord door de politie. Zij schetsten het beeld van „een man met radicale of extremistische opvattingen tegenover Joden, minderheden en vrouwen”, aldus openbare aanklagers. Hij kwam bijvoorbeeld al meerdere keren werken met een hitlersnor.

Hale-Cusanelli is daarmee de eerste persoon die uit het leger wordt ontslagen na de bestorming van het Capitool. Volgens zijn advocaat is het ontslag „niet wettig” omdat zijn cliënt nog niet officieel aangeklaagd is. Hij zei nog dat Hale-Cusanelli zijn ontslag zal aanvechten. Het leger weigerde te reageren. Nog vijf andere militairen zullen aangeklaagd worden in de zaak, zo meldt The Washington Post.