Opnieuw explosies op twee locaties in Rotterdam, geen gewonden

Enkele uren later was op het Hudsonplein, op ongeveer 1,5 kilometer afstand van de ontploffing, ook een explosie. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen beide ontploffingen.

In november vorig jaar vond in de Zoutziedersstraat ook een ontploffing plaats, doordat een explosief door de ruit van een woning werd gegooid. Of er een verband is met dit incident is eveneens nog onduidelijk.

De politie doet onderzoek en roept mensen die meer weten op om zich te melden.