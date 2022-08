Bestuurder (26) van tractor overleden bij ongeluk in Apeldoorn

Buitenland

Bewusteloze man rijdt 25 km door met cruisecontrol en Lane Assist

Een bestuurder die bewusteloos raakte achter het stuur, is zondagochtend met zijn auto toch nog van het Belgische Genk tot in Halen gereden. Dankzij de cruisecontrol en ‘Lane Assist’ kon de wagen zelfstandig op de weg blijven over een lengte van liefst 25 kilometer.