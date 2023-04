Onzeker of 11 april gehaald wordt Honderd meter bovenleiding en deel van rails kapot: ProRail staat voor immense herstelklus

ANP

VOORSCHOTEN - Het wordt nog een „immense klus” om het herstel van het spoor in Voorschoten in een week voor elkaar te krijgen. Volgens een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail is er „heel veel” werk te doen. Eerder meldde de NS dat het treinverkeer tussen Leiden en Den Haag er minimaal tot dinsdag 11 april uit ligt, maar volgens de woordvoerder moet er veel gebeuren om die datum te halen.