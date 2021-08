Poppodia en festivals: wij worden de dupe van ongevaccineerden

Demissionair premier Mark Rutte maakte vrijdagavond tijdens een persconferentie bekend dat festivals tot 20 september verboden blijven. „Organisatoren, publiek, zelfstandigen en vooral artiesten zijn van die maatregelen de dupe”, vindt Schans. „Er moeten gewoon zo veel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Voor mensen die dat principieel niet willen, is dat hun goed recht. Maar ik denk dat er bij sommige mensen ook sprake is van laksheid.”

De VNPF vraagt daarom ook om meer duidelijkheid. „Laat als overheid eens wat harder horen: ’binnenkort kost het je heel veel geld om je te laten testen en nu is het nog gratis’. Dus laat je vaccineren als je dat wilt. Daar moet echt duidelijker over gecommuniceerd worden.”

In het begin waren er ook routekaarten en duidelijke plannen, maar die ontbreken volgens Schans nu. „De uitleg van demissionair premier Rutte is erg eigenaardig. Het zou bijna in een scène van Monty Python passen.”

De VNPF stuurde op het heropenen van festivals en poppodia per 1 september, maar dat zit er niet in. „We gaan het maar weer hebben over de steun voor het vierde kwartaal. Dat is het enige wat we nu kunnen doen.”