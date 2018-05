Bootongeluk: vrienden redden Huub (16) uit water

Robbert en Lars (rechts) kijken aan het water in Lemmer naar de plaats waar het ongeval plaatsvond. Ⓒ Anne van der Woude

Lemmer - Het is een mooie dag. Een groep van vijf jonge vrienden vaart in drie rubberbootjes op een meertje bij Lemmer. Maar als het groepje na het halen van een ijsje in het dorp terugvaart naar huis slaat het noodlot toe. Een speedboot ramt een van de bootjes. Gevolg: de 16-jarige Huub raakt zwaargewond. Ook zijn vriendin Iris (16) moet naar het ziekenhuis.