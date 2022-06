Hoornse treinrukker opgepakt

De ’hit’ was mogelijk omdat NS camerabeelden van het incident aan de politie kon overhandigen, die leidde tot een klopjacht op de dader. De afgelopen twee maanden zijn meerdere meldingen binnengekomen bij de politie van een man die schennis pleegt in de trein. Een aantal van deze aangevers is inmiddels op de hoogte gebracht van de arrestatie en de politie zal ook andere melders nog in kennis stellen.

De ’treinrukker’ heeft inmiddels een bekentenis afgelegd tijdens een verhoor door de zedenpolitie. De Horinees is ingesloten, terwijl het onderzoek verder wordt voortgezet naar plaatsen waar hij nog meer de hand aan zichzelf sloeg in het bijzijn van andere reizigers.

NS is opgelucht dat de dader is gepakt. ,,We willen dat onze reizigers zich veilig voelen. Daders moeten weten dat ze gezien en gepakt worden. Ook zijn ze niet meer welkom in de trein”, reageert topman Eelco van Asch. ,,We zijn de politie dankbaar voor deze snelle aanhouding die dankzij het uitvoerige cameratoezicht mogelijk was. Na veroordeling gaan we over tot een ov-verbod. Zo voorkomen we dat onze reizigers in de toekomst nog met deze man te maken krijgen.”

„Het Hoornse incident volgt op meerdere zedendelicten die in de laatste weken in treinen zijn gepleegd. Zo zit de mogelijke aanrander van een 19-jarige vrouw in de trein naar Alkmaar inmiddels vast als verdachte. Ook zijn er drie mannen onlangs opgepakt nadat een jonge vrouw (19), terwijl ze sliep, in de trein tussen Lelystad en Almere, is betast.

„Mijn jongere zusjes zijn blij en opgelucht dat de man is gepakt. We hadden eigenlijk niet verwacht dat het nog zo snel zou gebeuren”, zegt Sezina Kelsey Steur, de oudere zus van de twee jongere slachtoffers. ,,Maar het is fijn dat we weten dat de man nu vast zit en niet nog meer reizigers de stuipen op het lijf kan jagen. Want het waren niet alleen mijn zusjes die hij heeft lastiggevallen. Nee,mijn zusjes staan niet direct te popelen om nu direct weer met de trein te reizen, dat heeft even tijd nodig. Maar het is te hopen dat deze man zijn verdiende straf krijgt.”