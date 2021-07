LIVE | Coronamaatregelen Bonaire aangescherpt vanwege toename aantal besmettingen

Viroloog waarschuwt nu meer gevaccineerden positief testen: ’We zijn er nog niet’

Bonaire verhoogt vanaf 23 juli het veiligheidsrisico op het eiland naar niveau twee vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna woensdag bekendgemaakt. Hoewel er geen coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, noemt hij de situatie „zorgelijk.” Vooral degenen die nog niet volledig zijn gevaccineerd, lopen het risico heel erg ziek te worden, aldus Rijna.

Sinds afgelopen maandag moeten alle reizigers, ook vanuit Nederland, vijf dagen na aankomst op Bonaire een PCR-test doen. Vanaf 23 juli mag er niet meer samen worden gezongen en gedanst op het eiland. Discotheken en nachtclubs moeten sluiten, bij evenementen mogen niet meer dan 50 mensen aanwezig zijn. Bij binnensporten mag maar 50 procent van het maximaal toegestane publiek aanwezig zijn. Restaurants en sportscholen moeten bezoekers weer gaan registreren.

Volgens Rijna is het aantal besmettingen vooral te wijten aan de Delta-variant die op het eiland is aangetroffen. Op 9 juli waren er vier personen besmet op het eiland, twaalf dagen later zijn dat er zeventien.

Op Bonaire is 80 procent van de volwassen bevolking minimaal één keer geprikt, ruim 68 procent is twee keer gevaccineerd. Van de jongeren tussen twaalf en zeventien jaar is 20 procent één keer geprikt. Gezaghebber Rijna deed een oproep aan iedereen die nog niet is gevaccineerd om dat zo snel mogelijk te doen. „Alleen zo kunnen we ons beschermen.”

19.35 - New York voert strengere vaccinatieregels in voor zorgverleners

De Amerikaanse metropool New York scherpt de coronaregels aan voor medewerkers van openbare ziekenhuizen. Ze moeten zich laten vaccineren of wekelijks een coronatest ondergaan, bericht The New York Times. Het gaat om ruim 42.000 ziekenhuismedewerkers en een deel van het personeel van de afdeling Volksgezondheid van de gemeente.

Burgemeester Bill de Blasio kiest volgens de krant voor die noodgreep omdat de Delta-variant van het coronavirus om zich heen grijpt en twee miljoen volwassenen in de stad nog altijd niet gevaccineerd zijn. De gemeente heeft van alles geprobeerd om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen, waaronder van huis naar huis gaan en vaccins aanbieden op openbare locaties als metrostations en musea.

De acties hebben volgens de krant weinig succes. Er halen dagelijks gemiddeld minder dan 10.000 mensen een eerste prik in de circa acht miljoen inwoners tellende metropool. Het baart de autoriteiten bovendien zorgen dat een deel van het medisch personeel achterblijft. De vaccinatiegraad onder medewerkers van openbare ziekenhuizen ligt onder het gemiddelde in de stad, hoewel zorgverleners als eerste aan de beurt kwamen toen het vaccineren eind vorig jaar van start ging.

Lokale functionarissen zien een verband met de samenstelling van het personeel in openbare ziekenhuizen. Daar is zo’n 44 procent van de medewerkers zwart. Zwarte New Yorkers vormen ongeveer een kwart van de totale bevolking en zijn in het verleden vaker terughoudend geweest bij het halen van vaccins, schrijft de krant. Daar worden allerlei redenen voor genoemd: van zorgen over langetermijneffecten tot medische experimenten die in het verleden zijn uitgevoerd op zwarte mensen.

Het is onduidelijk of de gemeente het beleid ook wil aanscherpen voor ander overheidspersoneel, zoals docenten en politiemensen. De miljoenenstad gaat met de nieuwe regels minder ver dan San Francisco. Daar hebben de lokale autoriteiten al aangekondigd dat voor iedereen die voor de gemeente werkt uiteindelijk een vaccinatieplicht gaat gelden.

19.00 - Britten: ruim 6 procent besmette volwassenen kampt met Long Covid

Ruim 6 procent van de volwassenen in Groot-Brittannië kampt met langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het gaat om 3,2 miljoen personen die last hebben van het zogenoemde langdurige Covid, wat van invloed is op welzijn en werk.

Zes op de tien van de ondervraagden die aangaven langdurige Covid te hebben, zeiden dat de ziekte hun algemene welzijn schaadde. De helft stelde dat de aandoening het moeilijk maakt te werken, blijkt uit onderzoek van het Britse bureau voor de statistiek (ONS).

Volgens ONS zijn er steeds meer mensen met langdurige Covid gevonden die negatieve effecten melden. Er zijn meer gegevens nodig om te bepalen in hoeverre leeftijd, geslacht of handicap een rol spelen. Ook is er nog geen algemeen aanvaarde definitie voor langdurige Covid. Eerder deze week begon een studie om nieuwe diagnose- en behandelingsinstrumenten te ontwikkelen.

Langdurige Covid komt vaker voor in achterstandswijken. Leeftijd lijkt een andere belangrijke factor, waarbij mensen onder de 50 jaar een hoger risico lopen op blijvende effecten na een coronabesmetting. De verwachting is ook dat het meer jonge mensen zal schaden, het deel van de bevolking dat nog niet volledig is ingeënt tegen het virus.

Het zou het personeelstekort kunnen verergeren. Meer dan 120 wetenschappers waarschuwden al dat een generatie dreigt „die achterblijft met chronische gezondheidsproblemen en handicaps, waarvan de persoonlijke en economische gevolgen nog tientallen jaren voelbaar kunnen zijn.”

In Nederland schatte Patiëntengroep Long Covid Nederland het aantal langdurige Covid-patiënten onlangs op 100.000. Dat zou neerkomen op bijna 6 procent van het tot nu toe geregistreerde aantal besmettingen.

18.00 - GGD: tientallen mensen kochten vervalst bewijs van coronavaccinatie

Op chatdienst Telegram wordt gehandeld in nagemaakte vaccinatiebewijzen. De GGD’en hebben „enkele tientallen aangiftes” gedaan tegen mensen die zo’n bewijs hebben gekocht en daarmee tegen de lamp zijn gelopen. Dat bevestigt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland na een bericht van Shownieuws.

Volgens de GGD hebben de verkopers „daadwerkelijk iets geleverd dat door moest gaan voor een vaccinatiebewijs.” Hoe de fraude is ontdekt, wil de GGD niet zeggen. De kopers wilden geregistreerd worden in de vaccinatiesystemen zonder dat ze daadwerkelijk zijn gevaccineerd. De verkopers zelf zijn voor zover bekend nog niet achterhaald.

GGD GHOR Nederland waarschuwt dat scherp wordt gecontroleerd op registratiekaartfraude en dat er in alle voorkomende gevallen aangifte wordt gedaan bij de politie.

Ook laat de GGD weten dat het niet loont (online) valse registratiekaarten te kopen of zelf na te maken. „Door de verschillende controlemechanismen worden de valse kaarten snel ontdekt. Bovendien gaan mensen die hiermee frauderen voorbij aan de enorme gezondheidsrisico’s die ze creëren voor zichzelf en anderen. Bijvoorbeeld als ze zonder vaccinaties op reis of naar een evenement gaan.”

16.00 - Heel Nederland naar ’zeer ernstig’, op Drenthe en Zeeland na

In vrijwel heel Nederland is de corona-uitbraak ’zeer ernstig’ geworden. In 23 van de 25 veiligheidsregio’s geldt vanaf woensdag dit hoogste risiconiveau. Alleen Drenthe en Zeeland staan een stapje lager, op ’ernstig’.

Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Het risiconiveau wordt bepaald op basis van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners.

In elf regio’s gold het hoogste risiconiveau al. Dit zijn Amsterdam-Amstelland, Groningen, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Midden- en West-Brabant, Twente, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Hollands Midden en Gooi en Vechtstreek. Op woensdag zijn daar twaalf regio’s bij gekomen. Dit zijn Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord, Zuid-Limburg, Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland, Friesland en Flevoland

Dit betekent dat tien van de twaalf provincies volledig op ’zeer ernstig’ staan.

Zeeland stond de afgelopen week nog op zorgelijk. Dat is het een na laagste risiconiveau. De twee laagste niveaus gelden nu nergens meer.

Voor de maatregelen van het kabinet heeft de verhoging van de risiconiveaus overigens geen gevolgen. Ruim een week geleden zijn de regels aangescherpt en dit geldt voor het hele land, in elk geval tot en met 13 augustus.

12.00 - Sprenger weer als speciaal gezant voor coronazorg naar Suriname

Arts-microbioloog en epidemioloog Marc Sprenger gaat eind juli opnieuw naar Suriname om te adviseren over de acute coronazorg en de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Hij doet dat op verzoek van president Chan Santokhi en in samenwerking met het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid. Sprenger was in juni ook in Suriname om het land te helpen bij de aanpak van het virus. Hij zal er maximaal drie maanden blijven.

Sprenger zal voorstellen doen om ziekenhuizen beter samen te laten werken en de verspreiding van medicijnen te verbeteren. Doel is verder om de vaccinatiegraad in Suriname te verhogen en de druk van coronapatiënten op de ziekenhuizen te verminderen.

De voormalige topman van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal ook kijken naar een plan om bewoners in het binnenland van Suriname te vaccineren. Daarnaast gaat hij meehelpen met de voorbereiding van een Surinaamse Preventie Autoriteit.

Nederland doneerde al coronavaccins aan de voormalige kolonie, waar naar schatting iets meer dan 600.000 mensen wonen.

07.40 - Website coronatest.nl weer in de lucht na storing

De technische storing van de website coronatest.nl is verholpen, meldt GGD GHOR. Door die storing waren er sinds dinsdagavond problemen met het opvragen van een testuitslag.

Die storing is voorbij en mensen kunnen weer inloggen, testuitslagen bekijken, afspraken inplannen voor een test of vaccinatie en ingeplande afspraken bekijken.

06.40 - Franse ’coronapas’ verplicht vanaf woensdag

Volwassenen die een groot evenement of een culturele instelling in Frankrijk willen bezoeken, moeten vanaf woensdag een gezondheidspas kunnen tonen. De ’pass sanitaire’ toont aan dat de bezitter is ingeënt tegen het coronavirus, negatief is getest of recent is hersteld van Covid-19. Vanaf augustus is de pas ook verplicht in cafés, restaurants en sommige winkelcentra.

Volgens een recente peiling steunt 62 procent van de Fransen de maatregel, maar er is ook veel verzet. Zaterdag demonstreerden in Parijs nog zo’n 114.000 mensen tegen de pas. De protesten waren voor de regering reden om de regels iets te versoepelen. Zo is de ’pass sanitaire’ straks niet nodig om toegang te krijgen tot winkelcentra met een omvang van minder dan 20.000 vierkante meter. Volgens minister van Financiën Bruno Le Maire wordt zo het bedrijfsleven tegemoetgekomen en worden de negatieve gevolgen voor ondernemers beperkt.

Minister van Volksgezondheid Olivier Véran zei vorige week dat jongeren van 12 tot en met 17 jaar pas vanaf 30 augustus de pas hoeven te gebruiken, omdat vrij laat begonnen is met het inenten van deze leeftijdsgroep.

Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk kunnen volgens de ANWB de CoronaCheck-app gebruiken om aan te tonen dat ze gezond zijn. Met de internationale QR-code kan Frankrijk onder meer zien wanneer en met welk coronavaccin reizigers geprikt zijn. Ook kan het gele vaccinatieboekje worden gebruikt.