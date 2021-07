LIVE | Franse ’coronapas’ verplicht vanaf woensdag

Viroloog waarschuwt nu meer gevaccineerden positief testen: ’We zijn er nog niet’

07.40 - Website coronatest.nl weer in de lucht na storing

De technische storing van de website coronatest.nl is verholpen, meldt GGD GHOR. Door die storing waren er sinds dinsdagavond problemen met het opvragen van een testuitslag.

Die storing is voorbij en mensen kunnen weer inloggen, testuitslagen bekijken, afspraken inplannen voor een test of vaccinatie en ingeplande afspraken bekijken.

06.40 - Franse ’coronapas’ verplicht vanaf woensdag

Volwassenen die een groot evenement of een culturele instelling in Frankrijk willen bezoeken, moeten vanaf woensdag een gezondheidspas kunnen tonen. De ’pass sanitaire’ toont aan dat de bezitter is ingeënt tegen het coronavirus, negatief is getest of recent is hersteld van Covid-19. Vanaf augustus is de pas ook verplicht in cafés, restaurants en sommige winkelcentra.

Volgens een recente peiling steunt 62 procent van de Fransen de maatregel, maar er is ook veel verzet. Zaterdag demonstreerden in Parijs nog zo’n 114.000 mensen tegen de pas. De protesten waren voor de regering reden om de regels iets te versoepelen. Zo is de ’pass sanitaire’ straks niet nodig om toegang te krijgen tot winkelcentra met een omvang van minder dan 20.000 vierkante meter. Volgens minister van Financiën Bruno Le Maire wordt zo het bedrijfsleven tegemoetgekomen en worden de negatieve gevolgen voor ondernemers beperkt.

Minister van Volksgezondheid Olivier Véran zei vorige week dat jongeren van 12 tot en met 17 jaar pas vanaf 30 augustus de pas hoeven te gebruiken, omdat vrij laat begonnen is met het inenten van deze leeftijdsgroep.

Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk kunnen volgens de ANWB de CoronaCheck-app gebruiken om aan te tonen dat ze gezond zijn. Met de internationale QR-code kan Frankrijk onder meer zien wanneer en met welk coronavaccin reizigers geprikt zijn. Ook kan het gele vaccinatieboekje worden gebruikt.