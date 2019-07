Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) luidt de noodklok: de in de Europese Unie verboden e-sigaret Juul wint rap aan terrein. De vloeistof in het product van het Amerikaanse merk bevat drie keer meer nicotine dan is toegestaan, waardoor het verslavingsrisico enorm is.