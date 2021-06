Vader moet nog één keer alimentatie betalen: dumpt 80.000 muntjes op gazon van ex

Omdat Avery Sanford net 18 was geworden kwam er een eind aan de alimentatie die haar vader sinds de scheiding aan haar moeder moest betalen.

„Ik zat midden in een online les toen mijn vader langskwam met een gehuurde aanhangwagen”, vertelt Avery aan tv-zender WTVR. „Hij stopte, draaide de aanhangwagen achteruit en dumpte de muntjes in het gras voor onze woning. Toen mijn moeder vroeg wat hij aan het doen was, antwoordde mijn vader: ’Dit is je laatste alimentatie’.”

„Het is niet alleen mijn moeder die hij voor schut zet, maar ook mij en mijn zus”, zegt Avery, die al jaren geen contact meer had met haar vader. „Het is vervelend dat hij daar niet aan gedacht heeft voor hij dit deed.”

Moeder en dochter hebben de muntjes met een sneeuwschep van het gazon gehaald. Ze willen een positieve draai geven aan de bizarre actie en doneren het geld aan slachtoffers van huiselijk geweld.

Opgebouwde frustratie

Tegen WTVR Richmond heeft de vader verteld dat hij heeft gehandeld in een opwelling. Hij zou het geld gedumpt hebben wegens 18 jaar opgebouwde frustratie. Het was niet de bedoeling de band met zijn dochter nóg slechter te maken.