Kamerleden teleurgesteld over opzeggen Iran-deal, PVV uitzondering

Volgens Trump had de deal nooit tot stand mogen komen. Hij wil daarom niet langer economische sancties jegens Iran opschorten.

Vanuit de coalitiepartijen in de Tweede Kamer klinkt dat dit besluit in hun ogen zeer onverstandig is. Zowel VVD als CDA zeggen weliswaar ook altijd kritische punten te hebben gehad ten aanzien van de deal, maar volgens hen is dat nog altijd beter dan géén akkoord te hebben met het land in het Midden-Oosten over de ontwikkeling van kernwapens. „Zonder deal ontstaat echter een situatie waarin Iran mogelijk haar kernprogramma hervat, terwijl de scherpe inspecties en het toezicht daarop wegvallen”, aldus VVD-Kamerlid Bente Becker.

„Bovendien kunnen regionale concurrenten zich vrij voelen om daardoor ook een nucleair programma op te zetten. De ontwikkeling van nucleaire wapens door landen in het Midden-Oosten, waarop zowel de Verenigde Staten als Europa geen invloed kunnen uitoefenen, moet koste wat het kost vermeden worden.”

Europese Unie

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert zou nu het liefst zien dat de Europese Unie er alles aan doet om de deal met Iran te behouden. Ook D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt dat daar de bal ligt om te trachten de deal overeind te houden.

De VVD wil hierover in debat met het kabinet om te horen „wat de Europese partners en ook Nederland hebben gedaan om het Witte Huis te overtuigen van een verbeterde deal”, aldus Becker. „En wat Nederland met bondgenoten kan doen om alsnog een verbeterde deal voor elkaar te krijgen.”

PVV wel positief

Ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut hoopt dat alle betrokkenen proberen te redden wat er te redden valt. „Die deal is natuurlijk niet alleen met de Verenigde Staten gesloten”, benadrukt ze. „Het is heel belangrijk dat wij daar wel aan blijven vasthouden en alle mogelijke middelen inzetten om te voorkomen dat de deal van tafel gaat.”

Maar wat PVV-Kamerlid Raymond de Roon betreft wordt de atoomdeal inderdaad naar de geschiedenisboekjes verwezen. „De Irandeal is onder valse voorwendsels tot stand gekomen en schiet daardoor op gevaarlijke wijze te kort”, vindt hij. „Deze deal moet van tafel.”