Zwaargewonden door ongeval veroorzaakt door spookrijder op A7 in Groningen

Baby vliegt meters door de lucht, scooter rijdt door: ’Ik dacht: dit is het einde’

De kinderwagen met haar zes maanden oude baby Niene werd vol in de flank geraakt door een scooter, die het karretje een meter of acht meesleurde en daarna meteen het hazenpad koos. Marjolijn Derogee (33) vertelt over het horrorongeluk op de Haarlemse Vondelweg dat wonder boven wonder goed afliep.