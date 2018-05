9 op 10 Antwerpse studenten wijst meerdere bedpartners af

Ruim 800 studenten werden bevraagd volgens een vernieuwende methode. Een team van professor Chris Kenyon van het Instituut voor Tropische Geneeskunde onderzocht seksuele netwerken en hoe die de verspreiding van hiv en andere soa’s beïnvloeden.

„Recht op de man of vrouw af vragen naar seksuele voorkeuren is geen betrouwbare methode, zo wees eerder onderzoek al uit. Het is voor de meeste mensen nog taboe om te zeggen dat ze het prima vinden om meerdere sekspartners te hebben. Anderen zijn zich zelfs niet bewust van hun houding.”

De onderzoekers kozen daarom voor een zogenaamde „Implicit Association Test.” Die online vragenlijsten kijken naar impliciete verbanden die mensen leggen, zonder dat hen specifiek gevraagd wordt om na te denken over een bepaald vraagstuk. Uiteindelijk bleek 92,3 procent van de studenten een impliciete voorkeur aan te geven voor monogamie.

De onderzoekers vergeleken de vragenlijst met impliciete voorkeuren ook met de antwoorden die de studenten gaven wanneer ze wél expliciet de vraag kregen hoe ze aankeken tegen monogamie en meerdere sekspartners. Ook in de expliciete vragenlijst kozen studenten duidelijk voor monogamie.