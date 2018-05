Iran noemt besluit Trump illegaal

President Trump had vlak daarvoor in het Witte Huis verklaard de VS terug te trekken uit de de deal die was bedoeld om Teheran te laten stoppen met het ontwikkelen van kernwapens.

Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran, viel Trump bij en zei de sancties te steunen. Hetzelfde deed zoals te verwachten was de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hij noemde de deal met Iran uit 2015 „een recept voor een ramp”.