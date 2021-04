Politiemedewerkster doodgestoken bij politiebureau buiten Parijs

De 49-jarige vrouw laat twee kinderen na. Ze werkte als administratief medewerker bij het politiebureau. Volgens Le Parisien is de vrouw overvallen door de verdachte. Ze zou door hem in haar hals zijn gestoken.

Uit Tunesië

De 36-jarige verdachte had volgens Franse media de Tunesische nationaliteit. Hij werd snel na de steekpartij doodgeschoten door agenten. Volgens Le Parisien is de man in 2009 in Frankrijk aangekomen. Hij zou niet eerder in aanraking zijn geweest met de politie of inlichtingendiensten.

Het is onduidelijk gaat of het gaat om een terroristische aanslag.

’Alledaagse heldin verloren’

Premier Jean Castex heeft op Twitter zijn medeleven betuigd en schrijft onder meer dat Frankrijk ’een van haar alledaagse heldinnen is verloren’: