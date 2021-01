Boris Johnson: ’Britse coronavariant mogelijk dodelijker’

De gegevens zijn beoordeeld door wetenschappers van de New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, die de regering heeft geïnformeerd, melden Britse media.

Volgens zijn wetenschappelijk adviseur, Patrick Vallance, kan het mogelijk 30 procent dodelijker zijn, maar hij erkende dat er nog nauwelijks informatie beschikbaar is. Hij schat dat van de zestigjarigen die het virus krijgen nu 10 procent overlijdt. Dat zou meer dan 13 procent kunnen worden met de nieuwe variant, aldus Vallance. Johnson zei dat er mogelijk nog meer coronamaatregelen zullen moeten komen. Hij wees er ook op dat er al vaccins zijn ontwikkeld tegen het oorspronkelijke virus die ook tegen de varianten werken.

Al het bewijs bevindt zich echter nog in een voorbereidende fase. Studies toonden eerder aan dat de Britse variant zich gemakkelijker kan verspreiden dan de oorspronkelijke versie van het virus. De nieuwe variant werd in september voor het eerst ontdekt in Kent.

Het is sindsdien de meest voorkomende versie van het virus in Engeland en Noord-Ierland geworden en heeft zich verspreid naar meer dan vijftig andere landen, schrijft BBC.

„Behalve dat het zich sneller verspreidt, blijkt nu ook dat er enig bewijs is dat de nieuwe variant, de variant die voor het eerst werd geïdentificeerd in Londen en het zuidoosten, in verband kan worden gebracht met een hogere sterfte”, zei Johnson tijdens de persconferentie.