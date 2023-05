Spaartaks-discussie brengt wanhoop in Kamer en verdeeldheid in coalitie

Een ’migrainedossier’, ’een lijst van beren op de weg waar je bijna beroerd van wordt’ en vraagtekens over de juridische houdbaarheid: de Tweede Kamer sombert dinsdag flink over de box 3-belasting. Na een vernietigende uitspraak over die taks van de Hoge Raad eind 2021, is het chaos. Er wordt geprocedeerd over wie recht heeft op compensatie voor te veel betaalde belasting, er zijn vraagtekens over de tussenoplossing om nog taks te kunnen heffen en onenigheid over hoe vermogen in de toekomst belast moet worden.

Op dat laatste vlak rommelt het in de coalitie. De VVD ziet het oorspronkelijke toekomstplan van Van Rij, een belasting over de jaarlijkse waardegroei (ook op papier) van vermogen, absoluut niet zitten. Een ander systeem, waarin de taks pas geheven wordt als er daadwerkelijk winst is geïnd over vermogen, is volgens het liberale Kamerlid ’superieur’.

Frustratie

Het leidt tot frustratie elders in de coalitie. „Dit verhaaltje, eh deze bijdrage, kennen we inmiddels wel”, verzucht CU-Kamerlid Grinwis. Volgens D66-Kamerlid Hammelburg kent ook de bij VVD geliefde variant ’een aantal grote nadelen’. „De posities worden steeds verder ingegraven”, concludeert PvdA-Kamerlid Nijboer vanuit de oppositie. „Het komt er niet van.”

Dat gevoel wordt onderschreven als staatssecretaris Van Rij later met een voorstel komt waarin zijn eigen plan wordt gecombineerd met de wensen van VVD. Daarin worden bijvoorbeeld inkomsten uit vastgoed naar box 1, de ’gewone’ inkomstenbelasting, overgeheveld. Huurinkomsten worden dan jaarlijks belast, een eventuele overwaarde pas bij verkoop. Maar ook daarvoor gaan de handen van de liberalen niet op elkaar.

In de tussentijd zijn er ook grote vraagtekens over de belastingheffing die in allerijl is opgetuigd nadat de Hoge Raad de oude ’spaartaks’ buiten werking stelde. Deze overbruggingsregeling wordt ook met rechtszaken bestookt. „De juridische onderbouwing is niet overtuigend”, vreest CDA-Kamerlid Van Dijk de uitkomst van die zaken. „In feite worden alleen spaarders tegemoetgekomen en dat schuurt. Mensen zoeken hun weg naar de rechter en krijgen vaak gelijk.”

’Verfijnen’

Van Rij is op zoek naar manieren om het tijdelijke stelsel te ’verfijnen’. Dat gaat vooral om types vermogen die voor hetzelfde rendement als beleggingen worden aangeslagen, maar lang niet altijd zo veel opleveren. Maar bij veel partijen is daar weinig animo voor. „We willen niet dat het complexer wordt”, zegt D66’er Hammelburg. De meeste partijen zien alleen brood in kleine aanpassingen, zoals een lagere taks op VvE-vermogens en geld op derdenrekeningen.

De staatssecretaris bereidt de Kamer er ook op voor dat grote veranderingen er voorlopig niet in zitten. „We zitten for the time being toch een beetje vast in dit systeem”, sombert hij over het heden, maar ook over de toekomst: „Het ideale stelsel bestaat niet. Bestond het maar, dan was het natuurlijk allang bedacht.”